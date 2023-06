Nuovi autovelox sull’Asse mediano 

È l’unico autovelox che ancora funzioni, e nemmeno sempre. Se escludiamo quello fisso sull’Asse mediano di scorrimento, all’altezza di Genneruxi in direzione di Pirri, in città tutti gli altri sono “farlocchi”: c’è la casetta, ma dentro sono vuoti. Il che potrebbe anche essere un deterrente, se a Cagliari non lo sapessero ormai tutti. Ecco perché la città è (con 4,4 milioni di euro in multe) quattordicesima nella lista dei venti capoluoghi regionali per “fatturato” di contravvenzioni per violazione del Codice della strada: autovelox portatili e telelaser sono gli unici rilevatori di velocità (a parte i periodi in cui funziona quello fisso sull’Asse) utilizzati. Ma presto, sempre lì, tutto potrebbe cambiare: quelle “casette” si moltiplicheranno e, a turno, una di loro conterrà la “sorpresina”, di quelle che non fanno gioire gli automobilisti. L’autovelox, appunto.

Nuove dotazioni

«Abbiamo studiato la questione col ministero a Roma», conferma Alessio Mereu, assessore comunale alla Viabilità, «sull’Asse mediano avevamo l’intenzione di installare i tutor». Sono quelli che vediamo in autostrada: rilevano le targhe dei mezzi in tratti distinti e poi calcolano le loro velocità medie sulla base della distanza percorsa e del tempo impiegato. «Ma ci siamo resi conto che l’Asse ha troppe entrate e uscite, dunque il sistema basato sul calcolo sarebbe inutile», ragiona l’assessore, che aggiunge: «Così, l’intenzione del Comune è disseminare l’Asse mediano di casette ma installare un solo autovelox, a turno, spostandolo da contenitore a contenitore. Ne funzionerà uno per volta, ma i conducenti non sapranno mai quale e così dovranno rispettare ovunque il limite di velocità. Proprio il superamento dei 70 chilometri orari», conclude Mereu, «è la causa di quasi tutti gli incidenti anche gravi sull’Asse». E in quelli senza feriti, i rallentamenti per il traffico sono “mostruosi”.

I dati nazionali

Tra i capoluoghi regionali, Milano è in testa alla classifica degli incassi per le contravvenzioni: secondo una ricerca del Codacons, nel 2022 ne ha sparse per un totale di 151 milioni di euro. Ne ha incassati 133 Roma (seconda), staccatissima la terza (Firenze, 48 milioni). E Cagliari è 14ª, con quattro milioni quattrocentomila euro di proventi dalle multe. Sono dati in aumento rispetto al 2021, quando però erano ancora in vigore restrizioni a causa del Covid.