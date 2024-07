Nuovi autovelox, il Comune frena 

La sperimentazione fatta di rilevazioni, ma senza le multe, ha offerto dati da brivido: punte di 193 chilometri orari sull’Asse mediano di scorrimento (il limite è 70, in altri tratti 50), 177 chilometri orari sulla strada Arginale (dietro l’ex sede di Videolina in viale Marconi) e in via Lungosaline (qui il record è 162 all’ora). E adesso che era venuto il momento di entrare nella fase esecutiva del progetto Velocity del Comune, arriva lo stop: «Il cambio della normativa voluto dal ministro Matteo Salvini crea incertezza», sospira il sindaco Massimo Zedda, «le regole ancora non sono nero su bianco. Così non ha senso procedere, anche se la sperimentazione con il rilevamento di velocità folli», aggiunge il sindaco, «suggerirebbe di far entrare subito in funzione il nuovo apparato. Ma aspetteremo le nuove norme, non c’è alternativa».

Il progetto Velocity

Di fatto, il progetto prevede come primo passo cinque postazioni fisse, che potrebbero aumentare, nelle quali a turno si sistema il nuovo apparato di rilevazione acquistato per la Polizia locale con vecchi fondi di bilancio. Il “gioco” sta nello spostarlo continuamente, in modo che i conducenti non sappiano mai se nei vari punti in cui in città si corre di più il rilevatore c’è o non c’è. «Perché ci interessa che la gente rallenti in tutti i punti in cui c’è il contenitore, non certo tartassare gli automobilisti con le sanzioni, altrimenti non avremmo acquistato un solo apparato», fa notare Zedda, che ha tenuto per sé la delega alla Mobilità. Il sindaco intende anche inasprire la lotta a chi guida manovrando il cellulare «perché rischia di distruggere una vita altrui e, in qualche caso, anche la propria».

Tutto pianificato

Il progetto Velocity prevedeva i contenitori dei dispositivi in via Lungosaline, nella strada Arginale e sull’Asse mediano tra l’Amsicora e Genneruxi, ma anche al Poetto (tra la rotonda del supermercato e l’incrocio con via Grecale), viale Marconi, viale Colombo e ancora sull’Asse oltre il cavalcavia per Pirri. Poi sono arrivate le dichiarazioni di Salvini e la fase esecutiva si è giocoforza bloccata.

La Polizia locale

«Noi siamo pronti, per le questioni tecniche, a mettere in funzione il nuovo dispositivo di rilevazione della velocità». Daniele Olla, dirigente del settore Viabilità, attende lumi sul da farsi, esattamente come il Comune: Salvini ha parlato, ma non scritto (non ancora) e si attende di conoscere la nuova disciplina per i rilevatori di velocità. «Abbiamo concluso le rilevazioni nelle principali strade», aggiunge il dirigente Olla, «e le rifaremo dopo che l’apparato itinerante sarà messo in funzione, per controllare i miglioramenti. Appena accenderemo l’autovelox, che ogni giorno cambierà postazione e non sarà comunicata ai cittadini, oltre che sanzionare studieremo i dati». Com’eravamo e come saremo, insomma.

I vecchi impianti

C’è poi la questione dei requisiti per l’omologazione, secondo le nuove regole in arrivo, per quanto riguarda gli autovelox che già esistono in città: il Comune dovrà ripetere le procedure per l’omologazione, quando cambieranno. Allo stato attuale siamo ancora nella fase dell’annuncio da parte del ministro Salvini, ma la nuova normativa ancora non c’è e quindi l’utilizzo degli autovelox fissi comunali non dovrebbe subire alcuno stop. E poi restano le apparecchiature portatili in dotazione ai vigili urbani e alle altre forze di polizia, sistemati sempre in luoghi diversi e per questo imprevedibili per i conducenti. I quali, stringi stringi, faranno meglio ad alleggerire notevolmente il piede che preme l’acceleratore, se non vorranno rischiare sanzioni pecuniarie altissime e la sospensione - o addirittura il ritiro - della patente.

