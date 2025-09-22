VaiOnline
San Gavino.
23 settembre 2025 alle 00:28

Nuovi attraversamenti pedonali 

Rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali soprattutto in corrispondenza delle scuole del paese e dei luoghi più frequentati del centro abitato. Con questa finalità sono iniziati i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale a San Gavino. «Abbiamo iniziato questi interventi – spiega il primo cittadino Stefano Altea - soprattutto in prossimità degli istituti scolastici. Gli uffici comunali stanno elaborando uno studio per intervenire con nuove bitumazioni grazie ai 150mila euro dell’avanzo di amministrazione applicato negli scorsi Consigli. Anche queste opere serviranno a risolvere alcune delle criticità più rilevanti in diverse strade ad alto flusso di veicoli, bici e pedoni».

Ogni giorno a San Gavino arrivano tantissime persone che prendono il treno per Cagliari o Oristano per motivi di studio o lavoro. Inoltre sono circa 1.200 gli studenti (molti pendolari) che frequentano i licei del paese riuniti nell’istituto d’istruzione superiore Marconi-Lussu. A tutto ciò si aggiunge la presenza di importanti servizi sanitari a partire dall’ospedale, che serve un bacino d’utenza di circa 150mila persone. Di recente, per diminuire il rischio di incidenti, sono stati collocati alcuni attraversamenti pedonali in corrispondenza dell’ospedale e in via Villacidro, che si aggiungono agli altri già presenti in via Dante, via Trento e via Po. ( g. pit. )

