Nuovi assessori, ultimatum al sindaco  

Rimangano saldamente vacillanti gli equilibri della maggioranza consiliare di Carbonia, con la pazienza di alcuni gruppi che ormai sta finendo e chiedono risposte entro il 28 aprile.

Consultazioni

È da mesi che si parla del cambio di almeno due componenti della giunta, ovvero Piero Porcu e Roberto Gibillini, ma ad oggi ancora tutto rimane immobile. A seguito del pressing sempre più forte dei gruppi “Ora per Carbonia” e “Uniti per rinascere”, che davano come data ultima per la risoluzione dei problemi il 28 aprile, quando il Consiglio si riunirà per l’approvazione del bilancio consuntivo, il sindaco ha iniziato un giro di consultazioni al fine di trovare la quadra. Ad oggi si sono riuniti i primi tre gruppi, compresa la lista “Pietro Morittu sindaco”. Uniti per rinascere da tempo chiede la sostituzione di Piero Porcu, attualmente assessore all’Urbanistica: «Non ci riconosciamo più in lui e da mesi non è riconducibile più al nostro gruppo - dichiara il capogruppo Antonio Caggiari, che aggiunge - ormai da tempo si è avvicinato ad altri gruppi consiliari e per questo motivo chiediamo di essere rappresentati da un assessore che faccia riferimento a noi». Per quanto riguarda i tempi della sostituzione Caggiari dichiara: «Il colloquio con il sindaco è andato bene e si è detto disponibile ad ascoltare le nostre richieste in tempi brevi». Silenzio sul nome del futuro assessore ma si rincorre insistentemente la voce di un ritorno in pista dell’ex sindaco Giuseppe Casti. Per il gruppo “Ora per Carbonia” la situazione dovrebbe essere più lineare ma ancora niente è stato deciso: «Da inizio mandato esiste l’accordo che prevedeva da gennaio la sostituzione di Roberto Gibilinni, assessore alle Politiche sociali con Paolo Moi» - afferma Pino Giganti, che prosegue - abbiamo avuto pazienza sino ad oggi ma ci aspettiamo che a giorni arrivino le dimissioni o che si trovi una soluzione per rispettare l’accordo. Più passa il tempo più la situazione diventa ingestibile».

Le reazioni

Per quanto riguarda gli assessori interessati, Gibillini si trincera dietro un sibillino “no comment” mentre Piero Porcu non ci sta: «Sono sempre stato coerente con il mandato che mi è stato dato e con gran parte dei candidati della mia lista. La mia vicinanza politica con un altro gruppo è falsa». Il sindaco Pietro Morittu afferma: «Sono impegnato nell’approvazione del bilancio consuntivo, che dopo anni fa registrare, con soddisfazione di tutta la maggioranza, un avanzo di amministrazione che verrà impegnato per diminuire gli aumenti della Tari e per interventi sul decoro urbano. Mercoledì terminerò le consultazioni con gli altri tre gruppi (Carbonia avanti, Partito democratico e Sviluppo & ambiente) e poi convocherò i tavoli della coalizione per i ragionamenti politici».