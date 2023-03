Nuovi assessori, richieste e polemiche 

Dopo l’approvazione del bilancio comunale riesplode la richiesta di alcuni gruppi consiliari di rimettere mano alla Giunta e sostituire diversi componenti.

La riunione

Tutto è emerso giovedì, nel corso di una riunione dei capigruppo. La convocazione del Consiglio comunale era prevista per il 17 marzo, ma alcuni esponenti della maggioranza hanno fatto saltare la seduta dichiarando di fatto di aver esaurito la pazienza e di non essere disponibili a sedersi in aula sino a quando il Sindaco non accoglierà le loro richieste. Il gruppo “ora x Carbonia” rispolvera un vecchio accordo secondo il quale l’attuale assessore alle Politiche sociali Roberto Gibillini avrebbe dovuto rimettere il mandato entro la fine dell’anno per far subentrare al suo posto Paolo Moi. I consiglieri hanno pazientato sino all’approvazione del bilancio ma, dato che le dimissioni non arrivano, chiedono al sindaco di intervenire. «Gli accordi politici presi vanno mantenuti. Aspettiamo un’ultima interlocuzione con il sindaco prima di assumere nuove decisioni», dichiara il capogruppo Beppe Vella. Non meno burrascosa la situazione all’interno del gruppo “Uniti per rinascere”. Ad oggi a rappresentare la lista c’è l’assessore all’Urbanistica Piero Porcu, il più votato alle scorse elezioni, ma da qualche tempo in città aleggia il nome dell’ex sindaco Giuseppe Casti come possibile sostituto. Il capogruppo Antonio Caggiari però non vuole assolutamente sbilanciarsi o fare nomi ma puntualizza: «Da mesi chiediamo modifiche, prima che i lavori del Consiglio vadano avanti è necessario che il sindaco risponda alle nostre richieste. Solo allora si deciderà come proseguire”. Ancora più convulsa, se possibile, la questione sollevata da Diego Fronterrè, più votato nelle fila della lista “Morittu Sindaco”, ma che da tempo è una vera e propria mina vagante: «Non mi sento rappresentato in Giunta è questo non va bene. Ad oggi troppi impegni presi dal sindaco non son stati mantenuti». Di parere diverso il capogruppo della stessa lista, Luca Grussu, che sostiene fortemente l’assessora Antonietta Melas: «Sta facendo un ottimo lavoro. Per citare un suo merito va ricordato che dopo anni le mense stanno apprendo con l’inizio dell’anno scolastico».

Aria tesa

Ora si attende la nuova riunione dei capigruppo, che si potrebbe tenere il 21 marzo e del Consiglio, presumibilmente il 27 dello stesso mese. Ma vista l’aria che tira non si escludono nuovi e più eclatanti colpi di scena. Ovviamente la minoranza non si fa sfuggire l’occasione per dire la sua. «Il Consiglio comunale è ostaggio della maggioranza. Sarebbero tanti gli argomenti da trattare ma dobbiamo sottostare alle beghe interne di ogni singolo gruppo», dichiara Matteo Sestu di Articolo Uno. Il sindaco Morittu, chiamato in causa da più parti, afferma: «In questo momento la priorità è dare anima ai tantissimi progetti approvati per il bene della città e dei cittadini. Mi attiverò per interloquire con i vari gruppi ma non potrò essere io a risolvere i loro problemi interni».