Nuovi assalti dei vandali nel weekend 

Vandali scatenati nella notte tra sabato e ieri: danni registrati nel parchetto di via Scano, al Poetto e anche in piazza Giovanni XXIII. Sui vari episodi sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine, ma nei vari quartieri sono tanti i residenti che chiedono di aumentare la dotazione di telecamere per arginare i raid.

Parco danneggiato

Lo scenario che è apparso ieri mattina agli abitanti di via Scano e ai fedeli diretti in chiesa è stato tra i più desolanti. Nel parchetto sotto la chiesa di Santa Caterina è stato spezzato un grosso ramo di uno dei bellissimi alberi che regalano zone d’ombra ai residenti. Il tronco è crollato su uno dei vialetti, impedendo così il passaggio dei pedoni. Non solo. I vandali hanno anche preso a calci e smontato le barriere in pietra che delimitano le aiuole e isolano le piante, gettando i grossi sassi lungo nello sterrato. A provare a sistemare le cose sono stati alcuni cittadini che, visto l’accaduto, hanno deciso di rimboccarsi le maniche e rimettere in ordine le pietre. Ma il raid serale e notturno non si è limitato solo al danneggiamento del parchetto: i vandali hanno anche rotto delle bottiglie e versato del liquido scuro appiccicoso nelle scalinate della chiesa, imbrattando i gradoni bianchi che erano stati appena ripuliti qualche giorno prima.

Raid al Poetto

Sempre tra sabato e domenica, poi, qualcuno ha divelto parte di una staccionata nei pressi di Marina Piccola, mentre sempre al Poetto il giorno prima sono state danneggiate una dozzina tra sedie e tavolini di un chiosco. Gli arredi sono stati ritrovati gettati nella sabbia, alcuni rotti o capovolti. Ieri mattina un gruppo di operai era al lavoro per sistemare il tratto di staccionata che era stato rimosso. E sempre ieri, in piazza Giovanni XXIII, sono state rotte svariate bottiglie di birra nei pressi di una delle panchine ai margini dei campi sportivi, mentre altre sono state fatte esplodere contro il muro del parco della Musica.

Nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi, invece, era stato pesantemente danneggiato il ponte ciclopedonale di San Bartolomeo, inaugurato poco più di due mesi fa. I vandali hanno rubato le griglie di scolo delle acque meteoriche e il cancello di accesso alla scala. Solo dopo l’intervento del Servizio Opere strategiche del Comune la parte pedonale è stata riaperta, mentre quella per le biciclette è ancora chiusa. Gli uffici stanno valutando l’opportunità di installare telecamere di sorveglianza e aumentare la presenza delle forze dell'ordine nell'area.