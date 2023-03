Nuovi asfalti,  via ai lavori nel litorale 

Mentre sono ormai in dirittura di arrivo i lavori in via Beethoven, la sistemazione dell’asfalto continua anche in altre strade della città. Lavori finiti in via Parini in tutta la sua lunghezza fino all’incrocio con viale Colombo e nei prossimi giorni sarà la volta di via San Giovanni attorno al parco Parodi a Sant’Andrea, nel litorale. Si procede a ritmo serrato sia in centro che nel litorale in modo da garantire quanto prima strade più sicure e percorribili.

Intanto resta il problema in via Brigata Sassari. Il Comune ha asfaltato il tratto dall’incrocio con via Marconi sino a quello con via Ravenna ma restano, ai bordi della strada, alcuni punti dove è stato grattato via il vecchio asfalto ma non è ancora stato steso il nuovo bitume e sono presenti dei gradini. Questo perché c’è da attendere che gli operai che si stanno occupando della posa della fibra ottica completino l’intervento. Solo allora si potrà concludere il lavoro in attesa che poi anche la Città Metropolitana asfalti la parte di competenza, da via Ravenna fino a Quartucciu.

E restano i pericoli legati all’assenza di segnaletica. In attesa che vengano tracciate le strisce, rischi per i pedoni proprio in via Brigata Sassari all’incrocio con via Marconi ma anche in via Dante e nella stessa via Parini. La segnaletica è da realizzare ovviamente anche in via Beethoven dove, come noto, sarà tracciata anche la pista ciclabile che si collegherà a quelle di via Della Musica, S’Arrulloni, Salieri e il Poetto senza interruzioni. Non è escluso che anche in via Beethoven sia realizzato un attraversamento pedonale rialzato davanti alla scuola.

