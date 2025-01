Nuovi asfalti, stop al traffico 

Nuova colata d’asfalto in diverse strade di Selargius, dal centro alla borgata San Lucia, con divieti al traffico da lunedì sino a fine mese. Le risorse erano state stanziate in bilancio - circa 140mila euro - mentre ieri la Polizia locale ha emesso l’ordinanza con alcune limitazioni dal 13 al 31 gennaio: stop alla circolazione stradale e alla sosta - con rimozione forzata - in via Romagnino, dall’intersezione con la via Nenni a quella con la via Allende, in via Parigi, vico Parigi, e via delle Ginestre. Divieti in vigore dalle 7,30 alle 19,30.

