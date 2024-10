Nuovi asfalti nelle strade 

L’intervento vale 600 mila euro e sta per partire, con i cantieri che a Macomer opereranno per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle vie cittadine, dove buche e asfalto fatiscente caratterizzano da anni l’abitato suscitando polemiche e malcontento. Si inizia a novembre con lavori nelle vie principali.

Il programma

Gli amministratori comunali annunciano ulteriori finanziamenti per asfaltare le vie dell’intera cittadina, ricercando nuove risorse per circa cinque milioni di euro da spalmare nei prossimi quattro anni. Mano alle strade, quindi, ma anche a marciapiedi e aiuole. Scatta con l’autunno il piano di manutenzione straordinaria dei manti stradali. Al via i lavori, naturalmente se il meteo consente questo tipo di intervento. Al piano asfalti, va aggiunto un programma di manutenzione straordinaria e di pulizia generale, che è in atto da diversi giorni in tutto l’abitato.

Il sindaco

«L’intervento che partirà a novembre rappresenta il 10 per cento dell’intero sistema viario di Macomer - dice il sindaco Riccardo Uda - dobbiamo mettere mano a un sistema trascurato da diversi anni, che hanno reso alcune strade praticamente intransitabili». Nei programmi dell’amministrazione comunale figura un intervento complessivo per risanare tutte le strade, per il quale il Comune cerca le risorse necessarie: circa 5 milioni di euro. Una somma rilevante che il Comune intende chiedere alla Regione e avere attraverso un mutuo.

I cantieri

Intanto la manutenzione straordinaria di marciapiedi e aiuole è già in atto, con un importante intervento di pulizia che contribuirà al miglioramento della viabilità e al decoro, soprattutto in prossimità di importanti attività commerciali e culturali. Tra le strade interessate quella del cimitero, l’intera via Gramsci, dal centro abitato fino alla caserma dei militari. Ora si procede con le emergenze, per rendere decorose le vie del centro, in vista delle manifestazioni che si svolgeranno a novembre, a iniziare dalla mostra regionale del libro. Il Comune intende intervenire anche per sistemare le strade campestri.

RIPRODUZIONE RISERVATA