Nuovi asfalti, lavori in centro e nel litorale 

È tempo di nuovi asfalti nelle strade del centro e del litorale. Sono cominciati i lavori per la messa a nuovo di diverse strade inserite nel terzo lotto di interventi. Ieri mattina le macchine bitumatrici erano a lavoro in via Polonia e in via Manara.

In tutto l’intervento riguarderà una quindicina di strade. Nove in centro: via Porcu (da via Umberto I a via Merello), via Perra (da zona Santa Lucia a piazza IV Novembre), via Foscolo, via Eleonora d’Arborea (da via Botticelli a via Dante), via Bonaria, via Trento, via Mameli, via Pola, e via Mori dove è previsto anche il ripristino della cunetta centrale. Come era stato annunciato sono state inserite anche via Polonia e via Manara.

Nel litorale via Dei Mughetti, Dei Nasturzi, Is Ammostus, la prima parte di via San Giovanni, e la bretella davanti alla casa cantoniera di Flumini. Gli operai dovrebbero arrivare anche in via Scoa Moentis e via Is Pardinas, tra le altre.

Alla sistemazione dell’asfalto, seguirà quello della nuova segnaletica. Già in diverse zone i residenti chiedono anche la sistemazione di attraversamenti pedonali rialzati per ridurre la velocità delle auto come ad esempio in via Manara.

Lavori in corso anche in via San Francesco ma per la posa della fibra ottica. Dal 2 al 6 ottobre dalle 8 alle 18 strada chiusa tra il civico 47 e il secondo ingresso del cimitero.

