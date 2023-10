Nuovi asfalti in altre 14 strade, i cantieri dal centro al litorale 

Prosegue la colata d’asfalto nelle strade cittadine. Dopo la manutenzione iniziata nei giorni scorsi - da via Polonia a via Manara, passando per via Pola e via Mameli - il terzo lotto del restyling si sposta da oggi in via Eleonora d’Arborea e via Paganini.

Un piano di 14 strade, fra centro urbano e litorale, che nel giro di qualche mese andrà a ridare decoro a un tracciato stradale di 15 chilometri circa, per il quale l’investimento totale del Comune si aggira intorno ai 2,3 milioni di euro. Definito il cronoprogramma sino al 16 ottobre: dopo via Eleonora d’Arborea e via Paganini, si proseguirà in via Trento, via Bonaria, via Mori - dove è previsto anche il ripristino della cunetta centrale - e in via Eligio Porcu, nel tratto da via Umberto I a via Merello.

Ma il piano di manutenzioni si allarga anche nel litorale: manutenzione programmata nelle vie Mughetti, dei Nasturzi, Is Ammostus (i due tratti da via dell’Autonomia regionale a via Filia e il lato via Marco Polo), la prima parte di via San Giovanni, e la bretella davanti alla casa cantoniera di Flumini. In questo caso - come per il centro città - gli uffici dei Lavori pubblici hanno già stilato un’ulteriore lista di strade prioritarie che verranno sistemate in caso di risorse risparmiate con la gara d’appalto del terzo lotto: via Scoa Molentis e via Is Pardinas, per citarne alcune. Quindici chilometri di strade pronte al restyling che si sommano agli altri 30 circa realizzati sinora, con 4 milioni e 200mila euro già spesi.

