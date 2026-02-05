VaiOnline
Viabilità.
06 febbraio 2026 alle 00:20

Nuovi asfalti, i cantieri partono da via Sant’Antonio 

Al via il nuovo piano degli asfalti in città, con altri 4 milioni e 200mila euro del bilancio comunale dedicati alla sistemazione delle strade. I cantieri sono appena partiti in via Sant’Antonio e, salvo frenate causa pioggia, proseguiranno per circa 10 giorni. La settimana prossima via ai lavori anche nella parallela via Principessa Jolanda, e a seguire in via Gioberti.

Poi si andrà per priorità: via Cimabue, via San Giovanni, a Flumini, e in via Don Giordi che avrà un nuovo tappeto di tipo ecologico. Si proseguirà con via Eleonora d’Arborea, via Sicilia, via De Gasperi, via Irlanda, via Manzoni. E ancora via Merello, via Pizzetti, via Cagliari e via Siena, due tratti di ripristino in via Marconi, lato Cagliari, via Roma e via Giotto. E ancora: via Degli Ontani, via Mar Egeo, via Marco Polo, nel tratto iniziale, e alcuni stralci di via Tharros.

«Come da programmazione è partito l’intervento relativo al quinto lotto di asfalti, altri 4.2 milioni che porteranno il totale investito a oltre 12 milioni - dice l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti -. Contestualmente è in corso un check dei danni causati dal ciclone Harry, abbattutosi anche su Quartu qualche settimana fa, con la volontà di trovare ulteriori risorse per intervenire, soprattutto nella zona del litorale».

