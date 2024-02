Nuovi asfalti, dopo due anni le prime buche  

Troppo traffico, l’asfalto cede. Prime crepe nelle vie Marconi, Sicilia e Cagliari, dove alla fine del 2021 era stato rifatto l’asfalto. Il continuo flusso di auto, ha fatto cedere il manto in più punti, soprattutto nel tratto di via Marconi prima di Villa Fadda, in tutta la lunghezza di via Sicilia e nell’ultimo tratto di via Cagliari.

A complicare la situazione anche i lavori di ditte esterne a cui non hanno fatto seguito i ripristini.«È impensabile che un asfalto si sgretoli dopo due anni, vuol dire che il materiale usato non andava bene», dice Gabriele Cocco, 66 anni. Massimo Cocco, 61 anni, aggiunge: «I lavori di luce, acqua, gas hanno distrutto strade appena asfaltate, mi chiedo come si sia potuto permettere». Dal Comune spiegano: «Il contratto del primo appalto prevedeva solo la scarifica e non il consolidamento del fondo previsto solo in caso di problematiche specifiche. Gli asfalti saranno comunque rinnovati periodicamente e si interverrà per un ripristino prima che la percorribilità sia compromessa».

