Nuovi arredi urbani in piazzetta Dettori  

Una piazza Dettori tutta nuova. A Sestu in tanti si erano lamentati per la fontanella non funzionante in questa piazzetta nel cuore del centro storico della cittadina. Una delle tante, ancora troppe, guaste in tante piazze e parchi. Oggi finalmente è stata sostituita. I lavori non si sono fermati qui; gli operai della cooperativa Primavera 83 che lavorano in appalto per il Comune, hanno anche installato una nuova panchina al posto di quella vecchia che aveva perso vernice e mostrava parecchia ruggine, e messo a dimora nuove piantine nell’aiuola.

