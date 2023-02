Nuovi arredi per le scuole 

Il Comune di Barumini ha acquistato arredi per le scuole di via San Francesco per un valore di 35mila euro. Alla scuola dell’infanzia sono arrivate panche, banchetti e anche delle piccole casette in legno dotate finestrelle e tende parasole, compresi alcuni giochi costati in tutto 10mila euro.

Nella scuola primaria, che si trova sempre nello stesso edificio, sono state arricchite le dotazioni con l’acquisto principalmente di armadietti, banchi e arredi da interno, per un totale di 25mila euro: proprio nella zona della scuola primaria era necessario completare gli allestimenti delle due nuove aule e una di esse è stata adibita a laboratorio. «Siamo soddisfatti di aver dato ai nostri piccoli concittadini questi nuovi arredi, loro sono il futuro della comunità», dice il sindaco Michele Zucca. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA