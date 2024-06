Nuovi arredi lungo viale della Torre 

Il viale della Torre diventa più accogliente e funzionale. Il Comune ha installato quaranta elementi di granito lungo la strada, posti a sedere per godere della bella vista sul mare. Sono stati piantati inoltre arbusti e fiori. «Arricchiamo anche l'arredamento di una delle zone più trafficate e suggestive di Bari Sardo - ha commentato Andrea Murru, assessore al Decoro urbano - a questi arredi si aggiunge anche la posa di piante, siepi e fiori che completano e riempiono di colore l'area». Una vetrina importante per il paese che da pochi giorni vanta anche la praticità di numerose panchine di varie dimensioni. «Piccole e grandi opere e tanto lavoro – ha proseguito Murru - si realizzano grazie all'impegno che quotidianamente viene svolto dai dipendenti dei nostri uffici». I nuovissimi servizi come qualsiasi cosa pubblica ovviamente vanno trattati con riguardo. «Oltre a invitare tutti ad andare a vedere le nuove opere - ha concluso l’assessore - lanciamo un appello affinché quanto installato venga rispettato e considerato non un elemento che appartiene al Comune ma alla comunità».

