Nuovi argini per il Rio Mannu  

Nuovi argini nell’antico alveo del Flumini Mannu. Il progetto da un milione e mezzo di euro è una buona notizia per i residenti di Decimomannu perché consentirà di eliminare i vincoli idrogeologici nella zona che va da Santa Greca al villaggio Azzurro ma diventa anche l’occasione per alimentare la tensione tra maggioranza e opposizione.

La polemica

La sindaca Monica Cadeddu ha commentato: «Un progetto importante, già vagliato da precedenti amministrazioni che però non avevano individuato soluzioni utili all’eliminazione del vincolo».

Non ci sta l’ex sindaco Leopoldo Trudu, oggi capogruppo di minoranza: «Un intervento fortemente voluto fin da quando ero sindaco, purtroppo situazioni varie, non dipendenti dall'amministrazione ma da alcuni ricorsi presentati durante l’iter, non ne hanno consentito l'attuazione durante il mio mandato. Se l'attuazione fosse avvenuta, certi vincoli non sarebbero mai sorti e quelli esistenti eliminati. Va benissimo la continuità amministrativa ma le scelte hanno nomi e cognomi. E non sono i nomi e cognomi degli attuali amministratori».

«Parliamo di un’opera importantissima - commenta l’ex assessore Matteo Urru - che consentirà di proseguire con gli interventi realizzati nei quartieri sa Serra, Is Bingias, Is Orrus programmati qualche anno fa e finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in tutto il paese».

L’iter

Una storia lunga anni e iniziata nel luglio 2012, quando venne approvato il Piano stralcio delle fasce fluviali (Psff) da parte dell'Autorità di bacino. A questo seguì l’applicazione delle norme di salvaguardia e dei relativi vincoli che decretarono l'istituzione della zona Hi4, cioè di inedificabilità totale su una vasta porzione sia del paese che delle campagne limitrofe.

Lo studio Psff venne eseguito attraverso un metodo cosiddetto “monodimensionale” e su cartografie non aggiornate. Le precedenti amministrazioni comunali contestarono da subito gli studi ma nel 2015 il Psff venne definitivamente approvato e le osservazioni bocciate. Nel 2019 venne adottato il Piano di gestione del rischio alluvioni (Pgra), con ulteriore estensione dei vincoli.

Dopo anni di studi e confronti nei tavoli tecnici, nel 2020 la precedente amministrazione ha chiesto e ottenuto un importante finanziamento da circa un milione e mezzo di euro per porre fine al problema.

L'opera consisterà in particolare nella creazione di specifici argini scavati nell'antico alveo del Flumini Mannu. Nei giorni scorsi l'attuale giunta comunale ha approvato la fattibilità economica e a breve seguirà il progetto definitivo.

