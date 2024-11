Nuovi ambulatori, robot e più interventi chirurgici: il Nuorese cerca il riscatto 

La sanità nuorese in marcia verso il riscatto. Una sfida che, nonostante le difficoltà, sembra a buon punto. Al San Francesco una Ginecologia d’eccellenza. E poi il picco di interventi chirurgici in tutto il territorio dove operano gli ospedali della Asl 3.

Ginecologia

Per il reparto diretto da Antonio Onorato Succu i numeri sono importanti, 697 nascite da gennaio ad oggi, sfidando i dati nazionali in controtendenza, con una flessione di 13mila nati in meno nel 2023 e una previsione di calo fra il 4 e il 5% per il 2024. A cui si aggiunge la poco confortante media regionale di 1 nato per ogni madre: «Svolgiamo il nostro lavoro con amore e umanità – dice Succu – qui le madri barbaricine ma anche di Goceano, Baronia, Bassa Gallura e Oristanese, si sentono accolte e protette. Non solo per via dell’alta preparazione del nostro personale, ma anche per le nuove tecnologie con cui garantiamo un’assistenza sempre più al passo coi tempi». Succu punta sulle moderne strumentazioni in campo: «Abbiamo una grande fortuna – dice - che è quella di aver creato una partnership con i colleghi di Anestesia, grazie a cui garantiamo il 70% di parti epidurali indolore che riducono rischi per puerpere e i bimbi. A ciò aggiungiamo anche i parti in acqua». La recente apertura dell’ambulatorio per le gravidanze a rischio è motivo di orgoglio: «Si tratta di un servizio che ci consente di prevenire casi critici, con screening e monitoraggio di secondo livello, fra ecografi e cardiotocografie. A ciò si aggiungono anche due moderni colposcopi fra ospedale e casa della salute di via De Murtas, per la prevenzione dei tumori dell’utero». Non manca l’accento all’oncologia: «Grazie agli screening ripresi senza sosta dopo la fase pandemica, stiamo riuscendo a trattare per tempo i tumori su utero e endometrio. Operiamo attraverso moderni robot di tecnologia americana, che ci vedono già dal 2009 pionieri in Sardegna». E sulla carenze d’organico Succu precisa: «Il nostro reparto vive marginalmente la problematica. Tanti giovani medici, una volta giunti a Nuoro decidono di restarci, trovando un reparto al passo coi tempi e colleghi più anziani che trasmettono loro preziosi insegnamenti».

Interventi

Crescono gli interventi chirurgici negli ospedali della Asl 3 di Nuoro. Nel mentre una riapertura del reparto di Ortopedia, chiuso da inizio marzo, parrebbe vicina, ma si discute sulle modalità e sulle garanzie per i pazienti. Intanto, qualcosa sembra risvegliarsi. Soddisfazione anche nel reparto di Cardiologia interventistica, dove di recente una paziente di 97 anni - che ha subito un intervento – ha voluto ringraziare, insieme ai suoi familiari, i medici e il personale per l'eccellente lavoro svolto. Nel 2024 gli interventi chirurgici previsti dalla Asl sarebbero 7mila e 50, con un aumento del 21 per cento. La previsione è basata su una «revisione dei processi legati alla pre ospedalizzazione, all’utilizzo della sala operatoria e al funzionamento della week hospital avviata a Sorgono», dicono dalla Asl. «Ognuna di queste linee ha avuto un responsabile dirigenziale e uno infermieristico che hanno avuto l’onere di guidare le comunità di pratica, ovvero dei gruppi di lavoro multidisciplinari che si sono incontrati nel corso di questi due anni andando ad analizzare costantemente quelli che erano gli sprechi e le attività che non portavano valore agli utenti rimuovendole». Un percorso, cominciato nel 2022, attraverso la creazione delle “comunità di pratica” che hanno lavorato anche ai Pdta delle più importanti patologie. Il direttore generale Paolo Cannas commenta con entusiasmo il lavoro di sinergia, ed esprime la volontà di riaprire Ortopedia al San Francesco e potenziare l'offerta: «Questo importante risultato ci fa capire che Nuoro ha dato e sta dando un importante supporto alla rete chirurgica Regionale ed ha tante potenzialità ancora inespresse».

