Nuovi ambulatori nel Centro servizi 

La prossima settimana, dopo trent'anni d’attesa, il Comune riprenderà possesso del Centro servizi di via Argentina, gestito fino a poco fa dalla Cooperativa Cento, contro la quale l’amministrazione ha vinto sia al Tar che al Consiglio di Stato la causa fatta dopo la scadenza del contratto. Diventerà un polo con vari servizi ai cittadini. Si tratta di un edificio di circa 2000 metri quadrati suddivisi su due piani. Attualmente ospita un consultorio familiare della Asl, un bar e un supermercato.

I progetti

Il sindaco Tomaso Locci assicura che resteranno, ma ci saranno tante cose in più alle quali il Comune sta pensando per far rinascere l’edificio. «Abbiamo già svariate proposte da parte di imprenditori. Alcune riguardano il sociale, altre invece servizi socio-sanitari aggiuntivi al consultorio, tra i quali ambulatori medici. Non solo: c’è la possibilità di garantire anche servizi di tipo ricreativo, sportivo e scolastico. Siamo aperti a tutte le idee, non escludiamo nessuna proposta, poi verranno ovviamente valutate». Il primo cittadino dice inoltre che una volta preso possesso della struttura, il Comune cercherà di occupare gli spazi quanto prima. Ma sarà necessaria una manutenzione dei vari immobili, «ci siamo accorti che da diverso tempo non veniva fatta», afferma. Dopodiché, verranno indette delle manifestazioni di interesse e ci sarà anche una collaborazione pubblico-privato. «Stiamo ricevendo varie proposte anche dai privati», prosegue il sindaco Locci, che non esclude anche la possibilità di riqualificare le aree circostanti l’edificio del Centro servizi.

La causa

«Non possiamo che ritenerci molto contenti e soddisfatti dell’esito della causa contro la cooperativa Cento e questo dimostra che, contrariamente a quanto viene detto, la nostra amministrazione ha una programmazione» aggiunge Locci che rivendica con orgoglio la battaglia giudiziaria portata avanti per tornare in possesso dello stabile di via Argentina: «Come con Campidano Ambiente per quanto riguarda la questione appalto dei rifiuti, dalla quale abbiamo recuperato un milione di euro vincendo la causa, anche in quella contro la cooperativa Cento abbiamo messo al primo posto gli interessi dei cittadini, i cui diritti andavano tutelati».

Due giudizi

Dopo il parere a favore del Comune del Tar Sardegna, è arrivato quello del Consiglio di Stato, che ha messo la parola fine al contenzioso. «È stato riconosciuto che quello stabile doveva essere restituito al Comune già nel 2020» conclude Locci, «ma siccome la cooperativa non aveva adempiuto a quanto previsto, abbiamo lottato affinché ciò avvenisse. È un risultato storico per la città, ci sono stati molti ostacoli, ma ci abbiamo creduto, lo dovevamo ai monserratini, che finalmente potranno usufruire di tanti servizi in più».

RIPRODUZIONE RISERVATA