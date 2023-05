Nuovi alloggi per giovani coppie e bisognosi 

Per avere gli alloggi a prezzi vantaggiosi bisognerà però avere dei requisiti precisi. Innanzitutto conterà la soglia Isee annuale: più è bassa, meno si pagherà per l’acquisto della casa. Poi c’è il requisito dell’età, almeno per quanto riguarda la metà degli appartamenti che verranno venduti a giovani coppie, i cui componenti non devono avere più di 45 anni uno e 30 anni l’altro ed essere sposati o conviventi da almeno tre anni. La restante metà sarà destinata a nuclei formati da persone fragili e a famiglie con disabili certificati.

Il via libera è arrivato durante la seduta del Consiglio comunale di giovedì, quando è stata approvata all’unanimità la delibera che annuncia il bando per le cooperative e le associazioni temporanee di imprese che vogliano investire nel progetto di housing sociale.

Dodici nuovi alloggi per persone che non possono permettersi di comprare casa a prezzi di mercato. Sorgeranno in un terreno individuato in via Monte Limbara, dove c’è un terreno di circa mille metri quadrati inedificato.

Chi potrà averle

Per avere gli alloggi a prezzi vantaggiosi bisognerà però avere dei requisiti precisi. Innanzitutto conterà la soglia Isee annuale: più è bassa, meno si pagherà per l’acquisto della casa. Poi c’è il requisito dell’età, almeno per quanto riguarda la metà degli appartamenti che verranno venduti a giovani coppie, i cui componenti non devono avere più di 45 anni uno e 30 anni l’altro ed essere sposati o conviventi da almeno tre anni. La restante metà sarà destinata a nuclei formati da persone fragili e a famiglie con disabili certificati.

Gli obiettivi

Il progetto di housing sociale (edilizia abitativa sociale) ha un obiettivo preciso: invertire la rotta che vede anche Monserrato spopolarsi, incoraggiando soprattutto le giovani coppie e le persone considerate più fragili o che hanno difficoltà ad acquistare casa anche negli alloggi popolari, a non andare via. L’iniziativa ha messo d’accordo tutti i consiglieri e le consigliere presenti in aula giovedì. Ci sono stati dei distinguo solo per quanto riguarda la fascia d’età: su questo, infatti, il voto favorevole è stato solo quello della maggioranza, (tranne il gruppo “Monserrato in Movimento”).

La critica

«Sarà difficile trovare una coppia nella quale uno dei due componenti abbia 30 anni», ha detto Andrea Zucca (Pauli Monserrato-La Svolta) a nome della minoranza. «Considerato che devono essere sposati o conviventi da almeno tre anni, vuol dire che uno di loro deve aver avuto 27 anni quando ha deciso di formare una famiglia, anche come coppia di fatto. Oggigiorno sono pochi i ragazzi che a 30 anni hanno già fatto questo passo. Avremmo preferito che si fosse messa come soglia un’età più alta: almeno 35. Così si rischia di non riuscire a vendere gli appartamenti destinati alle persone con questi requisiti».

Il sindaco

La maggioranza, da parte sua, ha spiegato il motivo per il quale si è scelto di abbassare la soglia d’età da 35 a 30 anni. Lo ha fatto in primis il sindaco Tomaso Locci: «Riteniamo giusto applicare questo requisito perché è più probabile che una persona di 30 anni guadagni di meno di una che ne ha cinque in più. O magari non ha ancora neanche un lavoro. In questo modo quindi si favorisce chi non può permettersi di comprare casa e magari vive ancora con i genitori o sta pensando di trasferirsi dove le case costano di meno. Vogliamo incentivare le giovani coppie a rimanere a vivere a Monserrato», ha ribadito il primo cittadino. Questo aspetto del progetto di housing sociale è passato con 11 voti su 20. Invece l’iniziativa di far costruire l’edificio ha messo d’accordo tutti. «Non potevamo dire di no a una cosa di buon senso», ammette Zucca. Ora bisognerà fare il bando e trovare chi dovrà costruire e gestire le vendite.

