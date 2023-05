Nuovi allenatore e ds per la risalita del Monastir 

Monastir. Il Monastir ha già avviato il rilancio dopo la retrocessione in Promozione, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per risalire subito in Eccellenza. Sono già diverse le mosse fatte dalla società biancoblù, che ha annunciato il nuovo allenatore Marcello Angheleddu e il ritorno da direttore sportivo di Matteo Zanda, che ha difeso i pali dal 2013 al 2022 ed è stato capitano negli anni in Eccellenza.

Una sola società

Inoltre il club ha completato la fusione iniziata lo scorso luglio col 360 GG Futsal per il calcio a 5, con il nome di tutte le squadre che sarà Monastir. «La società si è subito organizzata, vogliamo essere protagonisti in tutte le categorie», segnala il presidente Marco Carboni. «Stiamo facendo in modo di avere una struttura di alto livello, sia per la prima squadra sia per il settore giovanile. Daremo la possibilità ai ragazzi di cimentarsi in entrambe le discipline, calcio e futsal, con il doppio allenatore e un percorso parallelo su tutte le categorie fin dalla scuola calcio. È un’attività diffusa in Spagna, Portogallo e Sud America, qui in Italia molto meno ma con la fusione col 360 GG diventerà subito realtà».

Le attività

Il Monastir negli ultimi anni ha svolto numerose attività a livello giovanile, primeggiando nelle varie categorie: è diventato campione regionale nel calcio a 5 dall’Under 11 all’U17. Ora punta a un ulteriore step: ottenere il riconoscimento di Club giovanile di terzo livello, massimo possibile per le scuole calcio Figc. «Nel progetto verremo supportati da nuovi professionisti, fra cui Efisio Pisano e Marco Marongiu, che si aggiungeranno alle persone che ci hanno accompagnato in tutti questi anni. Tanti nostri ragazzi sono arrivati a giocare nelle prime squadre di calcio e futsal: vogliamo proseguire su questa strada», aggiunge Carboni. A breve arriveranno anche i primi annunci sui giocatori, col Monastir che punta a stabilizzarsi ai vertici su più fronti.