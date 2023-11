Nuovi alberi per 54 neonati 

Cinquantaquattro nuovi alberi per i 54 nuovi piccoli masesi nati nel 2022. Il Comune anche quest'anno ha celebrato la Giornata internazionale degli alberi, con la tradizionale piantumazione condivisa con gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria dell'istituto comprensivo Monsignor Saba. I bambini hanno partecipato attivamente alla realizzazione delle etichette con i nomi dei nuovi piccoli cittadini. Come ogni anno le piante sono state messe a disposizione del Comune dall'agenzia Forestas. Quest'anno la cerimonia e quindi la piantumazione si è svolta in due aree differenti, la prima in via Cixerri e la seconda in via Sa Murta. L'obiettivo, oltre che rimboschire ed estendere le aree verdi, è sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto per l'ambiente e all'importanza di vivere in una città sempre più ecosostenibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA