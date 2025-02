Nuovi alberi in via Piave, altri in arrivo 

Nuovi alberi a Sestu, in via Piave, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo parco fluviale, che dovrebbe essere pronto per l’estate. Ci saranno diverse aree, aiuole e percorsi, ma una delle novità più evidenti sono proprio le piantumazioni sul ciglio della strada, dove si sta realizzando anche un nuovo marciapiede.

«In questi giorni si stanno piantumando 36 Jacarande in un doppio filare, così da ottenere una passeggiata alberata tra la strada e il parco», spiega l’assessora al Verde pubblico, Roberta Argiolas.

Non saranno le uniche piante che saranno messe a dimora, infatti arriveranno altri alberi a portare colore e benessere in città: «Entro la primavera vogliamo piantare 147 alberi tra querce, lecci, carrubi, roverella, prunus, metrosideros e jacarande, con un mix di piante arbustive mediterranee e varie specie tappezzanti», continua l’assessora. Previste piantumazioni in diverse vie.

Gli alberi intanto sono arrivati anche in via Laconi, dove recentemente sono iniziati i lavori per trasformare un’area incolta in parco, ma anche in via Verdi sul ciglio della strada, e poi ancora nei giardini delle scuole, seguendo un progetto educativo con i bambini. (g. l. p.)

