Nuovi alberi in tutto il paese 

La cura dell’ambiente è nei piani del Comune che sta portando avanti il ripristino delle aree verdi attraverso il progetto “Uta Resiliente”. Grazie a un finanziamento regionale di 25mila euro, parte un piano di contrasto ai cambiamenti climatici. Nel progetto è prevista la partecipazione di cittadini e studenti, soprattutto durante le fasi della piantumazione di alberi in zone già servite da rete irrigua, per garantire la sopravvivenza delle stesse. Si tratta di interventi che verranno attuati inizialmente all’interno delle aree cittadine, tra queste la zona circostante alla via Caravaggio e piazza Giovanni Falcone, dove è presente un’area di duemila metri quadrati, che rinascerà attraverso una nuova piantumazione di varie specie mediterranee.

Inoltre, in collaborazione con il Ceas e Il Wwf di Uta, in uno degli istituti scolastici verrà installata una centralina per il monitoraggio dei cambiamenti climatici. Lo strumento permetterà agli studenti di vedere e capire gli effetti del complesso fenomeno. «Lo scopo è educare e sensibilizzare l’intera comunità, ma soprattutto i più giovani, ai temi legati all’ambiente», afferma l’assessore Graziano Meloni.

