Nuovi alberi con i volontari del Lions 

I volontari del Lions Club Monreale hanno realizzato un rimboschimento forestale accanto all’asse mediano di Guspini nell’area in cui si trovano i ruderi delle casermette, vicino al poliambulatorio della Asl. L’importante patrimonio verde messo a dimora arricchisce il verde urbano svolgendo un ruolo cruciale in grado di valorizzare un sistema economico naturalistico-sportivo importante. «Abbiamo piantato trenta alberi lo scorso anno altri ventinove ieri, in tutto cinquantanove alberi di carrubo e leccio», dice la presidente Franca Formentin. Al termine della piantumazione l’assessore all’Ambiente Marcello Serru ha ringraziato per il prezioso contributo di lavoro per l’ambiente eseguito dai volontari.

Il progetto realizzato ha consentito la riqualificazione dell’area in un'ottica di miglioramento dell’abitato urbano e dei servizi ecosistemici migliorando la qualità ambientale della zona.

