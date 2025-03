Nuovi alberelli nelle aiuole di via Nenni 

Operai al lavoro ieri mattina in via Nenni. C’è da completare la piantumazione dei nuovi alberi nella zona tra Santo Stefano e Is Arenas e vestire di verde la città. Così nelle aiuole dove già nelle scorse settimane erano stati abbattuti i vecchi alberi rinsecchiti e malati, è cominciata la sistemazione di dodici piante, divise tra una parte e l’altra della strada. Sono quasi tutti prunus a eccezione di tre alberi di Giuda, ossia le piante con i caratteristici fiori violetti che già caratterizzano altri viali della città.Il prunus, anche questo con i fiori rosacei, si caratterizza perché ha una crescita molto veloce. Le piante sistemate tra l’altro sono già abbastanza grandi e quindi, con l’arrivo dell’estate, saranno già ulteriormente cresciute tanto da garantire un buon ombreggiamento.

I lavori, portati avanti dalla ditta Avr, che si occupa della manutenzione del verde pubblico in città, avevano già riguardato la sistemazione delle piante in via S’Arrulloni e in via Beethoven, oltre che in altre strade del centro come via Marconi. In questo caso però si è trattato di alberelli più piccoli.Altre piante in altre zone della città erano state abbattute perché con le loro radici avevano danneggiato la pavimentazione dei marciapiedi. Anche queste saranno sostituite. ( g. da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA