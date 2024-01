Nuovi aiuti italiani all’Ucraina: «Non possiamo tirarci indietro» 

Roma. Un sostegno che resta “forte” e “inalterato” - per usare le parole del ministro Guido Crosetto -, con un nuovo invio di armi per difendersi dall’invasore russo. L’Italia conferma il proprio appoggio all’Ucraina, ma il voto in Parlamento mette in risalto le divisioni all’interno del Pd. Davanti alla risoluzione della maggioranza, una larga parte dei deputati dem si astiene, mentre in tre decidono di votare a favore. Tra loro anche l’ex ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che giustificherà quel sì con una «questione di coerenza». Con lui ci sono le colleghe Marianna Madia e Lia Quartapelle, quest’ultima responsabile Esteri del partito con Enrico Letta segretario. Al Senato a votare con il centrodestra sono in sei.

La giornata politica si apre con la relazione di Crosetto alla Camera per analizzare e sostenere il nuovo decreto, approvato dal consiglio dei ministri a dicembre, con il quale si dà il via libera all’ottavo pacchetto di invio di armi a Kiev. «Il nostro sostegno all’Ucraina resta forte e inalterato», dice in apertura, ricordando «la gravità della situazione e la minaccia che essa pone all’ordine e alla stabilità europea e globale». «La strada da percorrere al fianco dell’Ucraina è ancora lunga - sottolinea -, ma sarebbe un errore strategico e politico drammatico fare un passo indietro ora. Il nostro sostegno deve continuare finché non cesseranno gli attacchi dei russi». Parole che suonano come l’ennesimo attestato di vicinanza al presidente Volodymyr Zelensky che ieri ha invitato l’Occidente a evitare esitazioni che potrebbero incoraggiare Vladimir Putin. Crosetto rilancia anche l'idea di cominciare a percorrere seriamente la strada per una «incisiva azione diplomatica».

