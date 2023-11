Nuovi agenti in commissariato Chianese (Es): «Cpr più sicuro» 

Gli organici del commissariato di polizia saranno raddoppiati per permettere una più appropriata gestione della sicurezza nel Cpr di Macomer. A esultare per la decisione di Vittorio Pisani è il sindacato Es Polizia. «Dopo i nostri accorati appelli al Capo della Polizia affinché il commissariato di Macomer venisse adeguatamente potenziato per consentire un’adeguata gestione della sicurezza del locale Cpr di Macomer e degli accompagnamenti ai fini di espulsione», dichiara il segretario generale di Es, «accogliamo con grande soddisfazione i provvedimenti che porteranno entro l’anno quasi al raddoppio del suo organico effettivo».

Un ringraziamento al Capo della Polizia arriva dal leader di Es anche «sugli accompagnamenti», visto che «il prefetto Pisani ha risposto positivamente al nostro appello per un addestramento professionale specifico effettuato a Nuoro. Questo nuovo modo di affrontare il problema preverrà efficacemente il ripetersi degli incidenti verificatisi in passato».

Anche un altro sindacato, il Siulp, affronta i temi legati al centro di permanenza e rimpatrio. “Cpr di Macomer, gestione ordine pubblico e trattenimento amministrativo” è il titolo della tavola rotonda organizzata dalla segreteria sarda e nuorese del sindacato per oggi nell’aula magna della Questura. Interverranno il segretario nazionale Siulp Felice Romano, il regionale Giuseppe Caracciolo e provinciale Massimo Mastracco, il questore Alfonso Polverino e la procuratrice Patrizia Castaldini.

