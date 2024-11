Nuove torri faro nel campo di San Lussorio 

Fine dei disagi a Selargius nel campo da calcio di San Lussorio, dove da tempo gli allenamenti si svolgevano al buio. Nelle prossime settimane, nell’impianto di via delle Ginestre arriveranno le torri faro e la nuova illuminazione fuori dagli spogliatoi. Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale e nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori: a disposizione sono 84mila euro.

Le torri faro a led, come quelle installate nei campi di Su Planu e Generale Porcu, consentiranno gli allenamenti in notturna senza disagi, risolvendo quindi uno dei problemi lamentato da settimane da chi utilizza il campo comunale, di nuovo aperto dopo un lungo periodo di stop a causa di abusi e irregolarità. Entro fine anno saranno sostituiti i proiettori nelle torri faro ai bordi del campo da gioco, poi - com’è ribadito nella delibera di Giunta, saranno illuminate anche “le aree esterne agli spogliatoi, per ragioni di sicurezza e per prevenire atti di vandalismo”.

RIPRODUZIONE RISERVATA