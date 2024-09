Nuove tombe, il progetto entro l’anno 

Entro Natale, l’amministrazione comunale conta di approvare i progetti e procedere poi con i lavori di completamento dei loculi e delle tombe. Nei giorni scorsi è stata infatti pubblicata la determina: per il servizio di progettazione e direzione lavori vengono assegnati 28 mila euro. Si conclude così un iter iniziato nel 2017 quando al Comune arrivò dalla Regione un finanziamento di 250mila euro per la costruzione di nuove tombe con un cofinanziamento comunale. «I lavori – spiega il vicesindaco Federico Ledda- partirono a giugno del 2021 ma si interruppero a causa del Covid e del successivo aumento dei prezzi. Opere chiuse nel 2022 allo stato di fatto di allora, ovvero al grezzo dei manufatti, mancando del rivestimento marmoreo. Nel 2023 ci fu un altro finanziamento di 80mila euro per la realizzazione di nuove tombe. Questo, sommato alle economie del precedente intervento, costituì il nuovo importo per ultimazione delle tombe». (s. c.)

