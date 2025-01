«Nuove terapie sì ma addio al fumo» 

Prevenzione, screening e diagnosi precoce, nuove opzioni terapeutiche e ricerca, oltre al lavoro di squadra, rappresentano le quattro mosse chiave per ridurre ancora e sempre di più l’elevata incidenza del tumore polmonare.«Il fumo di tabacco è il principale responsabile per la sua insorgenza», spiega il professor Mario Scartozzi, direttore di Oncologia medica al Policlinico ‘Duilio Casula’: «In Sardegna, per esempio, il 25% della popolazione fuma e il 23% circa si dichiara ex fumatore. L’eliminazione del fumo comporterebbe un risparmio di vite che nessun tipo di trattamento, anche il più sofisticato, potrebbe attualmente conseguire. Per quel che riguarda la diagnosi precoce, lo screening sistematico, come avviene già per tumore mammario o del colon-retto, rappresenterebbe un reale punto di svolta».

«Sul fronte della ricerca», prosegue il medico, «la profilazione molecolare e la caratterizzazione biologica del tumore rappresentano ormai uno standard di riferimento imprescindibile, che consente di decidere in maniera mirata la strategia terapeutica e indirizzare la scelta del farmaco giusto. Spesso però l’applicazione nella pratica del nuovo farmaco o della strategia di trattamento, dopo la conferma della sua efficacia, procede decisamente più a rilento. La regione Sardegna però ha lavorato in questo settore stabilendo di recente linee guida che riducono sensibilmente i tempi di accesso alle nuove terapie. La presenza di diversi Centri di ricerca nell’Isola offre anche ai nostri pazienti l’accesso a terapie sperimentali all’interno di protocolli specifici in collegamento con gli altri maggiori Centri nazionali e internazionali».

«La squadra multidisciplinare che affronta il tumore polmonare dalla diagnosi fino alla pianificazione terapeutica», evidenzia Scartozzi, «è composta da un chirurgo toracico, un oncologo, un patologo, un radioterapista, un radiologo, uno pneumologo, uno psicologo, un farmacista e altri professionisti. Nella nostra Regione si è creato un meccanismo virtuoso di multidisciplinarietà, che interessa trasversalmente anche Aziende ospedaliere diverse, allo scopo di ottenere una convergenza delle migliori professionalità su ogni paziente. La sfida finale è certamente rappresentata dall’ulteriore implementazione della Rete oncologica regionale, che nella sua forma definitiva potrà poi fornire a ogni paziente oncologico sardo uguale e pari accesso alle cure indipendentemente dal punto di accesso».