Nuove telecamere per la videosorveglianza 

Un contributo di 120mila euro è stato concesso dal Ministero degli Interni per l’installazione di nuove telecamera nel centro di Settimo San Pietro. L’obiettivo è ovviamente quello di mettere in sicurezza l’intero abitato. Un piano avviato recentemente con l’installazione di una decina di telecamere in punti strategici dell’area urbana che saranno attivate non appena sarà pronto il regolamento da parte del Comune sul suo utilizzo per il rispetto della riservatezza e non solo.

Col nuovo finanziamento del Ministero dell’Interno, saranno piazzate un’altra ventina di telecamere in punti ancora da stabilire anche con la collaborazione degli esperti. Il finanziamento statale è stato concesso a tantissimi altri Comuni della Provincia di Cagliari e nelle altre parti dell’isola.

Un piano studiato dopo un incontro a Cagliari col prefetto De Matteis e decine di sindaci della Provincia per analizzare i progetti presentati dai Comuni nel contesto di un bando di finanziamento di sistemi di videosorveglianza del Ministero dell’Interno.

«Abbiamo avuto notizia – ha detto il sindaco Gigi Puddu - che il nostro piano è stato approvato così come è stato proposto. Con questo finanziamento nel nostro Comune verrà ulteriormente implementato il sistema di videosorveglianza esistente che, dopo il necessario iter (regolamento sulla privacy) si potrà finalmente utilizzare per la sicurezza di tutti, in appoggio ai servizi preventivi garantiti dalle forze dell’ordine».

Per il futuro si pensa anche di rafforzare anche il controllo delle campagne contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Un fenomeno che continua a preoccupare. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA