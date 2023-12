Nuove telecamere per battere l’inciviltà 

Saranno quasi 50 le telecamere distribuite su tutto il territorio comunale. Il Consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio che stanzia 120 mila euro per rinnovare il sistema di videosorveglianza. Quello attuale risale a circa 13 anni fa. Gli impianti non più efficienti verranno sostituiti da 25 telecamere nuove. Inoltre saranno tutte collegate a un software che grazie anche all'uso dell'intelligenza artificiale sarà in grado di leggere le targhe e incrociare i dati. A queste si aggiungono le 23 telecamere installate da Its Città metropolitana. Dunque un sistema di controllo che servirà a monitorare la microcriminalità, individuare gli autori di infrazioni al Codice della strada, abbandono di rifiuti o animali ma anche furti d'auto o in appartamento. «Non tutte le telecamere nuove verranno posizionate dove ci sono le vecchie, in questi anni la vegetazione e la viabilità sono cambiate - spiega Marco Pili, comandante della polizia locale - si farà qualche spostamento. Purtroppo ci sono ancora delle sacche di inciviltà nella nostra comunità, le videocamere nuove serviranno per dissuadere i comportamenti scorretti ed eventualmente individuare i responsabili». Entro la fine di dicembre dovranno essere investite le risorse e finiti i collaudi l'intero sistema dovrebbe entrare in funzione nei primi mesi del 2024.

