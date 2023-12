Nuove telecamere, la città è più sicura 

Sono in arrivo altre 27 telecamere di videosorveglianza che si andranno ad aggiungere alle 176 che sono già presenti in città, rendendo in questo modo Monserrato ancora più attrezzata per combattere, e nel caso punire, episodi di vandalismo, abbandono dei rifiuti, guida pericolosa, furti e altri reati. La cittadina dell'hinterland è stata una tra quelle ad aver recentemente fatto richiesta alla Città Metropolitana di Cagliari per ottenere ulteriori telecamere. È arrivato il via libera e a Monserrato ne sono state destinate 27, tutte dotate di una tecnologia di ultima generazione che implementerà la sicurezza dei cittadini.

Il finanziamento

I lavori sono stati collaudati nelle scorse settimane e gli impianti di videosorveglianza entreranno in funzione a breve. L’intervento è stato realizzato dalla Città Metropolitana su delega dei Comuni attraverso un finanziamento di 1 milione 320 mila euro del quale l’ente è risultato beneficiario nell’ambito del bando della Regione Sardegna denominato “Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio”. Nonostante nel centro dell’hinterland cagliaritano ce ne siano già parecchie, l’amministrazione comunale, come ha più volte ribadito, vuole continuare ad investire su questo e perciò destinerà 50 mila euro alla manutenzione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza in tutto il territorio.

I risultati

Gli “occhi” elettronici hanno permesso finora di individuare i vandali che hanno danneggiato dei giochi per bambini e un bagno chimico al Parco Magico, un gioco nei giardinetti di via del Redentore e nel parchetto di via Boezio. Non solo: a febbraio hanno permesso di scovare chi per un mese andava a sporcare il parco giochi di via Porto Botte con degli escrementi animali. Proprio grazie alla videosorveglianza, la Polizia Locale è risalita all’autore, al quale ha fatto dodici verbali da 4.500 euro di multa in totale. A novembre dell’anno scorso, invece, un uomo non residente a Monserrato, è stato scoperto mentre scaricava rifiuti pericolosi ed oli esausti in piazza Gennargentu: gli è stata inflitta una sanzione di 10 mila euro.

Il potenziamento

Le nuove telecamere in arrivo dalla Città Metropolitana verranno installate nelle zone dove attualmente non ci sono o dove comunque non sono sufficienti per riprendere un’intera area. L’abbandono dei rifiuti è un fenomeno molto diffuso in città, tanto da essere stato definito dall’assessora all’Ambiente Paola Piroddi come «una vera e propria emergenza». Sebbene la maggior parte degli incivili vengono da fuori, c’è anche chi abita a Monserrato e non fa correttamente la raccolta differenziata e preferisce disfarsi in modo illecito di rifiuti anche ingombranti e pericolosi. Sono diverse le discariche nel territorio, e solo grazie alle telecamere si riesce a scoprire i maleducati e poi a multarli. Ma i sistemi di videosorveglianza sono presenti anche nelle vicinanze dei corsi d’acqua, delle scuole (in questo caso per verificare la presenza di fenomeni di spaccio) e delle rotatorie, per individuare gli automobilisti che commettono infrazioni.

