Nuove telecamere contro le discariche 

Due nuove telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti. L’acquisto è di pochi giorni fa, concretizzato con l’affidamento - da parte del Comune di Selargius - alla società Alarm System della fornitura dei sistemi di videosorveglianza per poco più di 14mila euro.

I motivi del nuovo acquisto sono spiegati nella determina di affidamento: «Nonostante il territorio comunale sia monitorato dagli agenti della Polizia locale e dalla compagnia barracellare anche tramite sistemi di telecamere a circuito chiuso, sempre più frequentemente nelle aree verdi della periferia del centro abitato si stanno individuando discariche incontrollate di rifiuti anche nelle vicinanze di abitazioni private che - oltre ad inquinare il terreno - emanano cattivi odori e disturbano la serena convivenza dei residenti nelle zone, aggravando altresì di elevati costi per lo smaltimento degli stessi il bilancio dell’amministrazione comunale». Nel documento viene inoltre ribadito che «il fenomeno non accenna a diminuire, e che per accrescere le possibilità di controllo necessitano altre puntuali attrezzature di ripresa che siano in grado di riprendere un ampio angolo visuale in modo da poter individuare gli autori di tali comportamenti illeciti e nocivi, sempre più spesso configurabili in reati ambientali».

