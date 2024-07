Nuove tecnologie per la Pediatria, primario in Geriatria 

L’ospedale San Francesco è arricchito da nuove tecnologie, grazie alla generosità dei donatori. Il reparto di Pediatria ora può contare su un manichino di simulazione avanzata di rianimazione pediatrica e sistema audio-video. Ieri la cerimonia di donazione. A presentare lo strumento innovativo il dg della Asl 3 Paolo Cannas, il direttore di Pediatria, Antonio Cualbu, e i rappresentanti dei vari sostenitori del progetto: il presidente della Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu, la presidente della Sardaleasing spa Patrizia Giranu, il colonnello della Brigata Sassari Angelo Falchi, la presidente regionale dell’Anmil Agnese Delogu e privati. L’apparecchio arriva dal Centro di formazione pediatrica e neonatale Simeup. Sistemata una targa in memoria dell’ex dg Sardaleasing, Salvatore Esposito.«Questa importante donazione aiuta a fare un salto in avanti», dice Cannas. Spiega Cualbu: «Abbiamo istruttori vari, che abbracciano tutte le tipologie di corsi. Mancava qualcosa dal punto di vista tecnologico ed è arrivato, consentendoci di migliorare le performance». Dice Spissu: «Si è aggiunto un tassello in un sistema che necessita di grande supporto». Ieri un ulteriore tassello nel personale ospedaliero. La struttura complessa di Geriatria, dopo anni di sostituti e facenti funzioni, ha il suo nuovo direttore, Antonio Casula, giovane professionista proveniente dall’Aou di Sassari. Conclusa la campagna “La priorità sei tu” con il camper dello screening: hanno aderito 2783 donne.

