Nuove tariffe per il servizio nido 

È stata approvata nei giorni scorsi a Sant’Anna Arresi la variazione al bilancio di previsione per le annate dal 2023 al 2025.

«Si tratta di una variazione di poco più di mille euro per l’anno in corso e poco oltre 12.000 euro del 2024, variazione che abbiamo dovuto fare – spiega l’assessore Pubblica istruzione Elisabetta Rossu – a seguito dell’approvazione delle nuove tariffe del servizio del micronido. Purtroppo non avendo ricevuto i finanziamenti come gli anni precedenti, da Regione e Ministero. siamo stati costretti a rivedere le tariffe».

La retta mensile in parta sarà coperta dal bonus nido fino ad un massimo di 270 euro al mese per coloro che hanno un Isee al di sotto dei 25.000 euro, che permette di coprire ben oltre il 50 per cento della retta stessa. «Stiamo facendo di tutto per trovare una sede più grande che ci permetta di ospitare più bambini nella fascia dai 6 mesi ai 36 mesi. Il nido attualmente può ospitare 12 bambini e non abbiamo potuto soddisfare tutte le richieste – conclude- siamo fortunati: siamo uno dei pochi paesi in crescita demografica e tra scuola e micronido si arriva a circa 200 presenze».

