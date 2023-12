Nuove tariffe per gli impianti sportivi comunali 

La Giunta comunale di San Gavino ha fissato le tariffe per l’uso degli impianti sportivi.

Il campo Santa Lucia costerà a società e cittadini residenti 138 euro per una manifestazione di una giornata, 172,50 euro per l’intero campionato e appena 2,53 euro all’ora, mentre il costo sarà di 28,75 euro per eventi sportivi organizzati da società iscritte all’albo comunale delle associazioni sportive e 46 euro per le compagini non iscritte. Per i non residenti una seduta di allenamento al massimo di tre ore costerà 57,50 euro mentre l’affitto per una manifestazione sale a 184 euro. È contenuto l’affitto per le palestre comunali di via Paganini e delle scuole medie: appena 0,58 euro all’ora e 115 euro per una manifestazione. Ogni campo da tennis di via Dante costerà 0,94 euro all’ora e 11,50 euro per ciascuna partita di campionato o di torneo disputato. Il capannone polivalente, di fronte all’ospedale, costa 1,15 euro all’ora, 115 euro per l’intero campionato e 138 euro per le manifestazioni. Il palazzetto dello sport di via Verga ha un costo di 0,58 euro all’ora, mentre il costo per l’intero campionato è di 115 euro e di 57,50 per le manifestazioni. Il campo da basket di via Fermi ha un costo orario di 63 centesimi e di 57,50 euro per le manifestazioni. I campi sportivi di Santa Teresa costano all’ora 0,63 euro, 115 euro per l’intero campionato e 57,50 euro per le manifestazioni. ( g. pit. )

