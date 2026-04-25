Nuove tariffe differenziate per i parcheggi a pagamento 

A Carloforte l’amministrazione comunale ha introdotto tariffe differenziate dei parcheggi a pagamento. Per chi risiede a Carloforte gli abbonamenti alle strisce blu costeranno meno. «Il nuovo impianto tariffario – hanno detto il sindaco Stefano Rombi e l’assessore alla Viabilità Gianluigi Penco – ha l’obiettivo di favorire una gestione più equa e sostenibile della sosta. Si favoriscono i cittadini residenti e si promuove una maggiore rotazione dei veicoli garantendo una migliore disponibilità dei parcheggi nelle zone più frequentate». I tipi di abbonamento si differenziano in base alla durata. Tra quelli disponibili si può scegliere tra l’abbonamento settimanale (20 euro per i non residenti, 15 per i residenti), mensile (50 euro per i non residenti, 35 per i residenti), quello bimensile (90 per i non residenti, 50 per i residenti), trimestrale (130 euro per i non residenti, 80 per i residenti), semestrale (200 per non residenti, 150 per residenti) e infine quello annuale per residenti a 200 euro. Per usufruire dell’agevolazione i cittadini dovranno presentare domanda alla mail della polizia locale o rivolgersi al Comando della polizia locale.

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