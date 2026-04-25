VaiOnline
Carloforte
26 aprile 2026 alle 00:25

Nuove tariffe differenziate per i parcheggi a pagamento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Carloforte l’amministrazione comunale ha introdotto tariffe differenziate dei parcheggi a pagamento. Per chi risiede a Carloforte gli abbonamenti alle strisce blu costeranno meno. «Il nuovo impianto tariffario – hanno detto il sindaco Stefano Rombi e l’assessore alla Viabilità Gianluigi Penco – ha l’obiettivo di favorire una gestione più equa e sostenibile della sosta. Si favoriscono i cittadini residenti e si promuove una maggiore rotazione dei veicoli garantendo una migliore disponibilità dei parcheggi nelle zone più frequentate». I tipi di abbonamento si differenziano in base alla durata. Tra quelli disponibili si può scegliere tra l’abbonamento settimanale (20 euro per i non residenti, 15 per i residenti), mensile (50 euro per i non residenti, 35 per i residenti), quello bimensile (90 per i non residenti, 50 per i residenti), trimestrale (130 euro per i non residenti, 80 per i residenti), semestrale (200 per non residenti, 150 per residenti) e infine quello annuale per residenti a 200 euro. Per usufruire dell’agevolazione i cittadini dovranno presentare domanda alla mail della polizia locale o rivolgersi al Comando della polizia locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il centrodestra: «Da irresponsabili conservare l’interim»

L’emergenza sanità logora la maggioranza

Todde irritata per l’allarme lanciato dal Pd I Dem: ora un piano per superare la crisi 
Roberto Murgia
Il delitto

Il killer non ha agito da solo: caccia alla banda

Dietro l’omicidio di Leonardo Mocci ci sarebbe la trappola di un gruppo di rapinatori 
Francesco Pinna
La crisi

Dal nucleare ai missili, i nodi irrisolti Usa-Iran

Cruciale la questione atomica, nessuna intesa sullo stop 
Liberazione

Cagliari, la piazza è dei giovani: «Noi contro l’industria delle armi»

Migliaia in corteo, Massimo Zedda: «Mai dare per scontati i diritti» 
Alessandra Carta
La processione

In tremila per invocare unità, pace e fratellanza

Monsignor Baturi: «Camminiamo nella notte  perché ci sia più luce». Il voto dei pellegrini 
Giuseppe Deiana
Solidarietà

Casa Emmaus, 38 anni al servizio di chi chiede aiuto

Miracolo a Iglesias: lotta alle dipendenze, accoglienza ai migranti e sanità gratuita 
Stefania Piredda
Energia

Pichetto: a breve la legge sul nucleare

Il ministro dell’Ambiente avverte: «Le fonti rinnovabili non bastano» 
Il report

Cagliari più ricca di Genova e Torino

I dati sui redditi italiani del 2024: quattro comuni sopra i 50mila euro pro capite 
Riccardo Spignesi