Nuove targhe, si parte: ok del Consiglio di Stato 

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole al regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aggiorna le sigle delle nuove province: VS per Medio Campidano, OT per Gallura Nord-Est Sardegna e OG per Ogliastra, mentre SU finora riferita al Sud Sardegna è stata assegnata al Sulcis Iglesiente.

Secondo Palazzo Spada, l’intervento serve a garantire le procedure di immatricolazione e la gestione dell'Imposta provinciale di trascrizione. «La novità non modifica l’organizzazione della Motorizzazione civile», sottolineano i giudici. «I cittadini non dovranno sostituire immediatamente le targhe, i mezzi potranno continuare a circolare con le sigle attuali fino a nuova immatricolazione o cessazione della circolazione, evitando costi e adempimenti burocratici per gli automobilisti».

Il Consiglio di Stato precisa che «l’entrata in vigore del regolamento non comporterà nuovi tributi per erogare sevizi essenziali, ridistribuire la ricchezza e garantire la stabilità economica. Gli uffici degli enti coinvolti si limiteranno a rilasciare i nuovi talloncini identificativi al momento delle future immatricolazioni».

Un provvedimento atteso da un anno e mezzo da una ventina di imprenditori del Medio Campidano che, più volte, hanno lamentato perdite economiche per via dei mezzi acquistati e fermi in garage. «Dopo 13 mesi di attesa, problema risolto. Se penso ai danni subiti, dico che è troppo tardi», è il commento amaro di Enrico Congiu. Una delle vittime della burocrazia, acquistati i mezzi pesanti per lavoro, qualcuno è stato costretto ad affittare un mezzo usato, qualche altro l’ha venduto.

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