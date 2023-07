Nuove targhe per abbellire la città 

Prosegue il progetto “La vecchia Iglesias”: cinque nuove targhe sono state posizionate in altrettanti scorci storici cittadini che ritraggono edifici, monumenti e spazi antichi. Le nuove installazioni (il progetto ne prevede 40), riprodotte con la tecnica della fotoceramica, sono state effettuate all’ingresso di corso Matteotti (nella foto è ritratto il Caffè Sella nel 1924, oggi bar Murgia), nell’intersezione fra Corso Matteotti e via Gramsci (foto Corso Margherita di Savoia), tre figurano in piazza Oberdan (foto dell’inaugurazione dei “Caduti in guerra” dello scultore Francesco Ciusa, dell’ingresso del Corso Matteotti e del Palazzo Belgrano).

«Si prosegue con il lavoro iniziato dall’ex collega di Giunta Ubaldo Scanu. Dichiara Francesco Melis, assessore con delega all’Arredo urbano - Sono state posizionate delle nuove targhe e sono state manutenzione e sostituite quelle danneggiate di recente. Si tratta di un progetto che mira ad abbellire la città, mostrando le differenze fra gli scorci passati e quelli attuali». (ad. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA