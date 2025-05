Nuove targhe e numeri civici nelle strade 

Al via nel territorio di Maracalagonis il servizio di rilevazione della numerazione civica con l’installazione nelle abitazioni delle targhette dei nuovi numeri civici e delle targhe col nome delle strade. Si tratta di un intervento sistematico di ricognizione e riordino della toponomastica e della numerazione civica dove la toponomastica è ancora inesistente. «I lavori già avviati - ha detto la sindaca Francesca Fadda - interessano Baccu Mandara, lato mare e lato monte, il Villaggio delle Rose sulla ex Orientale sarda e la località di Monte Nieddu dove sono sorti negli anni diversi insediamenti abitativi».

«In base ad una legge specifica che riguarda l’ordinamento delle anagrafi della popolazione ed il loro regolamento di applicazione, il Comune - si legge in un comunicato - ha l’obbligo di provvedere alla revisione e all’aggiornamento della numerazione civica sul territorio».

Un atto dovuto per assicurare la toponomastica oggi carente o del tutto inesistente con comprensibili disagi per chi risiede nelle aree interessate. L’operazione sarà subito avviata con l’installazione dei numeri civici e delle targhe favorendo ovviamente le operazioni postali e non solo a beneficio di chi oggi vive quasi nell’anonimato». (r. s.)

