Nuove strisce rialzate in via Giulio Cesare  

Attraversare in via Giulio Cesare - strada altamente trafficata - può essere pericoloso in quanto le auto superano quasi sempre il limite di velocità. Così per renderla più sicura è stato realizzato un ulteriore attraversamento pedonale rialzato nel tratto in direzione Pirri. Si aggiunge a quello installato in precedenza poco più avanti, nei pressi del distributore di benzina. La posa delle nuove strisce rialzate è stata possibile solo dopo il rifacimento dell’asfalto a seguito dei lavori per la fibra ottica.

