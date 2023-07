Nuove strisce pedonali nella zona di via del Carmine 

Sono state ripristinate le strisce pedonali di via Carmine, una delle strade più trafficate di Assemini.

L’opera si era resa necessaria in seguito all’intervento che nei mesi scorsi ha consentito il risanamento del manto stradale nel tratto compreso tra il civico 103 e il 205. I lavori erano terminati alla fine di marzo, ma i cinque attraversamenti pedonali presenti lungo tutta la via, uno dei quali proprio davanti alla scuola elementare Don Albino Mancosu, non erano ancora ripristinati.

La situazione aveva creato un grosso disagio tra i cittadini e le innumerevoli lamentele per mesi non avevano sortito nessun risultato. Sino a ieri, quando gli operai hanno tracciato nuovamente le strisce. L’assenza della segnaletica è una delle pratiche che Matteo Venturelli, neo vice sindaco e assessore ai servizi tecnologici e manutentivi, si è trovato sulla scrivania.

Il sindaco Mario Puddu minimizza: «Le strisce pedonali? Nulla di che, ordinaria amministrazione. Non dovrebbe essere una notizia, stiamo facendo semplicemente il nostro dovere e ciò che avevamo promesso di fare ai nostri concittadini. Da subito con tutti gli assessori ci stiamo impegnando in maniera proficua per rispettare gli impegni presi durante la campagna elettorale. E’ il nostro modo di amministrare la città ascoltando le necessità della popolazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA