Nuove strisce nella strada degli incidenti 

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale in via Leonardo da Vinci. Gli operai sono impegnati nel tratto di competenza comunale dalla rotatoria di Margine Rosso a quella di via Marco Polo, per tracciare a nuovo linee di mezzeria e soprattutto le strisce pedonali ormai quasi cancellate all’altezza della ringhiera e dell’edicola di Margine Rosso.

«Le strisce più visibili per lo meno danno una sicurezza in più ai pedoni» dice il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «ma degli attraversamenti rialzati per ora non se ne parla. Invece si sente parlare di semafori a chiamata. Ben venga comunque qualsiasi soluzione che garantisca sicurezza a tutti coloro che percorrono quella strada che conta numerosi incidenti, purtroppo anche mortali». Anche lo scorso anno infatti, così come anche l’anno prima, via Leonardo da Vinci con 50 incidenti, di cui 5 mortali, si è confermata come la strada più pericolosa.

