Nuove strisce  all’ingresso delle scuole 

Ha preso il via nei giorni scorsi il rifacimento della segnaletica davanti alle scuole della città e del litorale. Gli operai sono al lavoro per tracciare a nuovo gli attraversamenti pedonali davanti ai cancelli per consentire agli studenti di attraversare in condizioni di sicurezza. L’intervento è già stato completato ad esempio in via Vespucci e davanti agli istituti di Pitz’e Serra ossia il tecnico Levi e il liceo scientifico Brotzu. «La priorità», ha spiegato l’agente del settore Traffico e viabilità Antonello Casiddu, «è che tutti gli studenti siano messi nelle condizioni di andare a scuola in sicurezza. Per questo è importante intervenire a intervalli regolari davanti agli istituti per rinfrescare le strisce. L’intervento è cominciato dalla cittadella scolastica di Pitz’e Serra e sta proseguendo nelle altre scuole». Il problema resta sempre il caos che si forma all’entrata e all’uscita dalle scuole dove molti genitori parcheggiano in mezzo alla strada come accade ad esempio in via Turati e in via Salieri.

Intanto oggi sarà un sabato difficile sul fronte della viabilità. Numerosi divieti di sosta e di transito saranno in vigore dalle 15,30 per la grande sfilata di Carnevale della Pro Loco che attraverserà le vie del centro con partenza da via Cecoslovacchia e arrivo in via Porcu per la grande festa con musica e zeppolata. Alla stessa ora è in programma anche la gara ciclistica “3° Memorial Orlando Pitzanti - 9° Trofeo Sole e Mare”, la gara ciclistica su strada per le categorie Master, organizzata dalla A.S.D. Sestu Bike il cui percorso interesserà la via Fiume, dalla rotatoria di via Norvegia alla rotatoria di Margine Rosso.

