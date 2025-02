«Nuove strategie contro il meteo impazzito»  

Si chiamano strategie di adattamento, e da qui ai prossimi anni converrà metterle in pratica soprattutto in un settore, come l’agricoltura, che prima di altri ha intercettato gli effetti devastanti del cambiamento climatico.

«Saranno necessarie soluzioni di adattamento, per esempio nuove infrastrutture per l’irrigazione che aiutino l’agricoltura a gestire l’acqua in maniera più efficiente, tecniche innovative di agricoltura di precisione e sistemi colturali più sostenibili», avvisa Pier Paolo Roggero, già direttore del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, e uno dei componenti del comitato scientifico (c’è anche l’Ateneo di Cagliari) che nel 2019 ha messo a punto con l’assessorato all’Ambiente il programma della “Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico” per l’agricoltura, le foreste, le risorse idriche e i rischi idrogeologici del territorio.

La Sardegna è stata tra le prime regioni in Italia a dotarsi di un piano; una strategia, appunto, che parte dalle proiezioni climatiche attese nell’Isola da qui al 2050 che prevedono l’incremento di eventi meteorologici estremi: nubifragi, ondate di calore e siccità prolungata.

«Saranno determinanti», sottolinea il professor Roggero, «la valorizzazione di risorse idriche non convenzionali, come le acque reflue depurate, e una maggiore attenzione ai servizi a supporto dell’agricoltura e delle zone rurali, soprattutto per i giovani». ( p.s.)

