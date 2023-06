Nuove stiliste dell’abito antico 

L’abito tradizionale desulese, un simbolo d’identità e folklore per tutta la Sardegna e non solo. Colori caldi e precisione nei dettagli lo rendono un’eccellenza unica nel suo genere, riconosciuta da esperti e appassionati di ogni dove. Non da meno il legame della comunità locale, con prioresse, uomini e bambini che lo indossano fieramente per gli eventi religiosi e civili. A sfoggiarlo per le strade del paese anche le ultime anziane per cui è da sempre parte della quotidianità. Immortalate da compaesani e turisti, sono diventate un motivo d’ispirazione anche per diversi documentari, come “Desula” edito da Andrea Pecora nel 2017.

La memoria

E proprio per preservare il patrimonio dell’abito locale, nel 2019 è nato un apposito corso di ricamo, promosso dall’Informagiovani col supporto del Comune. Riavviato di recente (fu sospeso per la pandemia) è giunto a conclusione nei giorni scorsi, dopo 40 ore di lezione, suddivise fra “s’ischinette”, “sa trincia”, “sas prettas”, “su puntu 'e ruge” e altri disegni che completano l’opera. Un vero successo, che ha visto la partecipazione di 30 allieve dai 26 agli 80 anni provenienti anche da altre zone dell’Isola. Valore aggiunto, l’affiliazione al Cpia di Nuoro che riconoscerà gli attestati di partecipazione, valorizzando il percorso fatto.

«Un successo»

«Non ci aspettavamo un così grande interesse – spiega Tonina Peddio, operatrice dell’Informagiovani- le ragazze hanno partecipato mostrando passione e dedizione. È nata una vera e propria famiglia, all’insegna dell’aggregazione e la voglia di preservare un pezzo di storia di cui andiamo fieri». A confermarlo anche l’unica insegnante, Maria Pina Littarru (64 anni), custode del sapere da decenni: «Siamo partite dalle basi, accompagnando le allieve alla scoperta di questo mondo. Alcune conoscevano dettagli, altre si avvicinavano per la prima volta. Tutte si sono messe a disposizione, apprendendo segreti e curiosità delle varie fasi di composizione. Sono orgogliosa di ciò».

Allieve da Esterzili

C’è chi come Alessia Rita Boi, non si è persa nemmeno una lezione, percorrendo oltre un’ora di viaggio da Esterzili, e chi è tornata appositamente in paese da Vallermosa, come Francesca Secci (26 anni) studentessa universitaria a Bologna: «Pur essendo nata e cresciuta in Campidano, mantengo forte l’attaccamento alle radici tornando spesso a casa. Da piccola osservavo incantata mia zia mentre cuciva, oggi tuffarmi nuovamente in questi saperi è stata un’emozione travolgente».

Nel frattempo si lavora già a una prossima edizione: «Il Comune – spiega il sindaco Gian Cristian Melis- si impegna a sostenere l’informagiovani per un nuovo corso intermedio e uno avanzato, che si concentri sulla realizzazione di camicie e copricapo. Iniziative così meritano tutto il supporto possibile».