Nuove speranze per il sughero  

Un anno fa il Tribunale di Tempio dava il via libera al concordato preventivo, ora per il Sugherificio Ganau (leader europeo nella produzione e nella commercializzazione di tappi naturali, tappi tecnici e tappi micro granulati) si apre un nuovo interessante scenario. Una situazione che potrebbe essere letta anche come un segnale di rinnovato interesse del mercato per il comparto sughero. Stando a indiscrezioni, il gruppo gallurese (attivo anche negli Stati Uniti, in Francia ed in Portogallo) sarebbe al centro di una trattativa per l’ingresso di un forte investitore. Il gruppo veneto Tapì sarebbe interessato a entrare nella società della famiglia Ganau. Si parla di un leader internazionale nella produzione e distribuzione di chiusure tecnologiche di bevande di alta gamma, presente in Italia, Francia e diversi paesi sudamericani. Alla fine del 2022, il gruppo veneto è entrato nell’orbita del fondo di investimento Stirling Square Capital Partners. Quindi si conferma il profilo internazionale del Gruppo Ganau che sta attirando l’attenzione di operatori attivi a livello mondiale. È una buona notizia anche per il comparto industriale gallurese che, va detto, a parte qualche eccezione, è fuori dai radar della politica, in particolare il comparto sugheriero, nonostante abbia un disperato bisogno di interventi di sistema.

Nel silenzio assoluto

Nonostante la sua storia e i posti di lavoro in ballo (centinaia di buste paga considerando l’indotto) la vicenda del Sugherificio Ganau non ha scaldato i cuori. Eppure nell’arco di cinque anni, la storica azienda di Tempio è riuscita, nel silenzio e disinteresse delle istituzioni, a fronteggiare una crisi finanziaria. Sono state completate cessioni di asset (all’estero) e le risorse hanno garantito il successo del percorso verso il concordato preventivo, anche grazie agli accordi (quasi 200 patti para-concordatari) con i creditori più importanti. Va anche ricordato che si sono opposti (anche in appello) alla riqualificazione finanziaria del Gruppo Ganau, Agenzia delle Entrate, Inps e una banca. Le opposizioni sono state rigettate, ma non è stata una pagina edificante se si parla di sostenere aziende in difficoltà. Il Tribunale di Tempio (Sezione Civile) ha invece dato il via libera al concordato e anche ad alcune operazioni straordinarie, ad esempio l’acquisto di nuovi e modernissimi macchinari.

