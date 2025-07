Nuove sfide della Consulta giovani 

Simone Crobu è il nuovo presidente della Consulta giovanile di Oristano. Accanto a lui, Mattia Murru sarà vicepresidente, mentre Alessandro Sulis e Lucrezia Lacasella ricopriranno rispettivamente i ruoli di segretario e tesoriera. La metà dei nuovi membri del direttivo è alla prima esperienza, segno di una Consulta pronta a innovarsi e a rispondere con forza alle sfide del futuro. L’assessore alle Politiche giovanili Antonio Franceschi ha sottolineato l’importanza di consolidare quanto costruito finora e di lavorare insieme per sviluppare nuove iniziative a favore dei giovani oristanesi. «Sono estremamente soddisfatto del risultato ottenuto. Da oggi noi ci impegneremo affinché Oristano possa soddisfare i bisogni e le esigenze di tutti i giovani, consolidando il rapporto di collaborazione con l’Amministrazione comunale» ha dichiarato Crobu, che ha raccolto il 68 per cento delle preferenze. La nuova squadra si prepara dunque a dare slancio a progetti innovativi puntando su partecipazione, inclusione e sviluppo culturale per rappresentare al meglio le istanze di una comunità giovane e dinamica. ( m.g. )

